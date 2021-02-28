Побиття за пиятику: в центрі Рівного пішоходу зламали ніс
У центрі Рівного побили чоловіка. Він переходив дорогу у нетверезому стані. На лінію 103 надійшов виклик про те, що на перехресті біля колишнього "Екомаркету" сталася аварія.
Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.
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У Рівному зломали ніс пішоходу
Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.
Який діагноз у потерпілого
У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю. Попередній діагноз:
- підозра на черепно-мозкову травму;
- перелом носа.
Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронним органам.
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