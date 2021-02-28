У центрі Рівного побили чоловіка. Він переходив дорогу у нетверезому стані. На лінію 103 надійшов виклик про те, що на перехресті біля колишнього "Екомаркету" сталася аварія.

Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.

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У Рівному зломали ніс пішоходу

Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.

Який діагноз у потерпілого

У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю. Попередній діагноз:

підозра на черепно-мозкову травму;

перелом носа.

Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронним органам.

Зауважимо! У селі Жобрин Рівненського району 27 лютого трапилася смертельна ДТП через те, що п'яний водій заїхав у бетонну арку місцевого санаторію.

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