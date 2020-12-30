У Рівному 30 грудня в ТРЦ "Арена" сталась пожежа – загорівся підвал будівлі. Рятувальники евакуювали понад 50 людей – серед них 30 дітей.

Цей торговельно-розважальний центр розташований на вулиці Київській, поблизу центрального автовокзалу. Пожежники встановили, що у підвал загорілись дерев’яні піддони. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області.

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До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 20 рятувальників. Вогонь ліквідували о 15:30.

На щастя, ніхто не постраждав. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

У Рівному пожежники потушили вогонь в ТРЦ "Арена": дивіться відео

У цей же день, у Кропивницькому загорілись квартири, на жаль, там є постраждалі. За медичною допомогою з ознаками отруєння звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Усіх потерпілих госпіталізували.