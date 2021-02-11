БТР проти снігопаду: у Рівному на дороги вивели військову техніку – фото

Україну накрив потужний сніговий циклон. Через замети та ожеледицю у всіх регіонах посилено працює снігоочисна техніка. У Рівному пішли ще далі: фуру, що застрягла, витягував справжнісінький БТР.

Фотографії військової техніки з прапором України на корпусі опублікували рівненські ЗМІ.

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БТР витягував вантажівку, яка потрапила у халепу на вулиці Басівкутській.

Дивіться фото, як на допомогу прибула військова техніка / Фото "Рівненські новини":

На Рівненщині сніг падав 16 годин

Зазначимо, що раніше речник Служби автомобільних доріг Дмитро Леонтіюк розповів 24 каналу, що у Рівненській області сніг падав без перерви протягом 16 годин. Проте з прибиранням доріг наразі дають раду.

Набагато гірші справи на Київщині, влада столиці через негоду вирішила не впускати в місто вантажівки. Через це під Києвом у заторі опинилось близько тисячі фур.

Також рух вантажівок через негоду обмежили і на Львівщині.