БТР проти снігопаду: у Рівному на дороги вивели військову техніку – фото
Україну накрив потужний сніговий циклон. Через замети та ожеледицю у всіх регіонах посилено працює снігоочисна техніка. У Рівному пішли ще далі: фуру, що застрягла, витягував справжнісінький БТР.
Джерело:Рівненські новини
Фотографії військової техніки з прапором України на корпусі опублікували рівненські ЗМІ.
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БТР витягував вантажівку, яка потрапила у халепу на вулиці Басівкутській.
Дивіться фото, як на допомогу прибула військова техніка / Фото "Рівненські новини":
На Рівненщині сніг падав 16 годин
Зазначимо, що раніше речник Служби автомобільних доріг Дмитро Леонтіюк розповів 24 каналу, що у Рівненській області сніг падав без перерви протягом 16 годин. Проте з прибиранням доріг наразі дають раду.
Набагато гірші справи на Київщині, влада столиці через негоду вирішила не впускати в місто вантажівки. Через це під Києвом у заторі опинилось близько тисячі фур.
Також рух вантажівок через негоду обмежили і на Львівщині.
Яку погоду обіцяють синоптики 12 лютого?В Україні знову сніжитиме, а також похолодає. Найхолодніше буде у західних областях. В акваторії Чорного та Азовського морів прогнозують шквальні вітри.
Дані Укргідрометцентру
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