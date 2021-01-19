У Рівному 17 січня перехожий помітив гранату, яку прив’язали до ручки на дверях припаркованого автомобіля. Чоловік звернувся у поліцію – виявилось, що це автівка одного з правоохоронців, якому вже 2 рази погрожували через резонансні розслідування.

Граната "РГД-5" не була приведена у бойове положення й не становила загрозу для людей. Слідство розглядає різні версії, але основна – професійна діяльність поліціянта. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

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Через гранату в поліції відкрили аж дві справи – незаконне поводження з боєприпасами та погрозу вбивством чи пошкодженням майна.

Гранату прив’язали до ручки

Позашляховик Lexus поліціянт, до речі, записав на маму. Автівка стояла у дворі на вулиці Курчатова. Гранату прикріпили до ручки водійських дверцят – ймовірно з метою залякати власника машини.

Колеги поліціянта наголошують, що минулого року він брав участь у резонансному розслідуванні про вимагання, розбій та викрадення людей. Працівникові поліції після цього вже двічі погрожували.

Такий "сувенір" чекав поліціянта / Фото нацполіції

Це була бойова граната "РГД-5" / Фото Нацполіції