У Рівному дитина провела всю ніч на вулиці, бо її додому не пускав вітчим. 9-річна дівчинка цілих 4 рази приходила й стукала у двері, але їй не відчиняли.

Близько 4 ранку маленьку дитину побачив небайдужий сусід, який повертався додому з роботи. Він подзвонив у поліцію.

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Поліціянтам дівчинка розповіла, що намагалась неодноразово потрапити додому, але чоловік, з яким живе мама, її не впустив.

Зі слів дівчинки, мама вранці залишила помешкання і пообіцяла повернутись, але не зробила цього.

Дитина блукала вулицями міста, тому що не знала, куди їй подітись.

Дівчинка 4 рази приходила додому / Фото Нацполіції

Патрульні направились з дитиною за місцем проживання і чоловік справді не відчинив двері дитині. "Йди геть! Я тобі не батько!", – казав він. А патрульним, на прохання яких він все ж відчинив двері, чоловік пояснив, що дитина йому не дочка і у квартирі не прописана.

Негідник змусив дитину блукати всю ніч містом / Фото Нацполіції

Через чергову частину патрульні встановили місце реєстрації її матері та бабусі й відвезли її туди.

Бабуся, яка відкрила двері, повідомила, що виховання дитини — обов’язок батьків і неохоче прийняла внучку.

На прохання патрульних вона нагодувала та обігріла дівчинку, яка нічого не їла добу.

Бабуся забрала дитину / Фото Нацполіції

Патрульні повідомили про ситуацію усі відповідні служби.