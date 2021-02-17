У Рівному горіла ОДА: рятувальники евакуювали майже 50 людей – відео

У будівлі Рівненської ОДА 17 лютого трапилася пожежа. Рятувальникам довелося виводити майже 50 людей із задимленого приміщення.

Відомо, що займання трапилося о 14:53. Рятувальники змогли її повністю ліквідувати вже за пів години – о 15:22.

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Деталі інциденту

Пожежа спалахнула у будівлі Рівненської ОДА, що розташована на вулиці Майдан Просвіти. Пожежа виникла в кабінеті Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Вогонь пошкодив меблі на площі 15 квадратних метрів.

До боротьби з пожежею залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 людини особового складу.

Що відомо про постраждалих

Рятувальники евакуювали з будівлі 48 людей, ще майже 100 осіб самостійно залишили приміщення. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети,

– зазначили у ДСНС.

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