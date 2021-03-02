У Рівному 28 лютого медики забрали 11-річну дівчинку до реанімації. Вона наковталась таблеток.

Наразі життю дитини нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті.

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Водночас у сім’ї конфліктів не виникало. У жодних групах в соцмережах дівчинка участі не брала. Проте поліція таки відкрила справу за статтею – доведення до самогубства. Наразі правоохоронці перевіряють усі факти.

Дитячі самогубства

Раніше сайт 24 каналу інформував, що у Боярці 7-класниці наковтались таблеток. Одна померла. Наступного дня аналогічний випадок трапився в Умані – дівчатка залишились живими.

Пізніше у лікарні ОХМАТДИТ розповіли, що за перші два місяці у 2021 році в столиці стались 25 дитячих самогубств. Це дуже високий показник, який перевищує цифру минулого року за такий період.