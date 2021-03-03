Рівно 7 років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні. Далі читайте російською.

Прямое объявление войны

Признанный РФ президент Украины Виктор Янукович обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину.

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Это требование было незаконным, поскольку 22 февраля Верховная Рада голосами 328 депутатов объявила об отстранении от власти Януковича. Также по Конституции Украины разрешение на ввод иностранных войск предоставляет Верховная Рада Украины, а не президент.

Однако Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Путину применение российских войск в Украине, несмотря на отсутствие запроса от Верховной Рады.

Это было, по сути, прямое объявление войны.

После получения этого решения российские войска с точки зрения РФ начали вести боевые действия на законных основаниях.

В ответ в тот же день 1 марта Совет нацбезопасности Украины принял решение о приведении армии в полную боевую готовность и проведении учебных сборов военнообязанных, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввел это решение в действие.

Это нужно помнить

Но еще до решения Совета федерации РФ, российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2010-го года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым, а 28 февраля – авиабазу истребителей Бельбек. Также на въезде в Крым был установлен блокпост российской морской пехоты.

Началась война, объявленная Россией, и необъявленная Украиной.

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24 января 2019-го года экс-президент Янукович, благодаря расследованию Главной военной прокуратуры, был заочно осужден к 13 годам лишения свободы за обращение к Путину о вводе войск, за государственную измену, а также пособничество в ведении агрессивной войны. Это нужно помнить.