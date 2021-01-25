На рівні з Білоруссю, але краще ніж в Росії: який рівень якості життя в Україні

Сервіс Numbeo, який збирає статистику про вартість життя в різних країнах, випустив черговий рейтинг країн за якістю життя.

Джерело: Facebook

Україні треба змінювати пріоритети

Сервіс Numbeo, який збирає статистику про вартість життя в різних країнах (вартість їжі, оренди житла тощо), а також супутню інформацію (якість медицини, безпеку на вулицях, забрудненість повітря тощо), випустив рейтинг країн за якістю життя. Україна цього року на 59 місці. Білорусь набрала стільки ж балів, як і ми. Серед європейських країн гірша оцінка тільки у Росії.

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Наші сусіди по рейтингу – Македонія та Пакистан. У 2018 ми були на 57 сходинці рейтингу, у 2019 – на 62, минулого року на 65.

Тобто, за 4 роки відчутного прогресу немає, топчемося на місці.

Рейтинг складається з таких складових:

купівельна спроможність;

безпечність;

медицина;

вартість життя;

відношення вартості нерухомості до середнього доходу громадян;

забрудненість;

клімат.

І, якщо вартість життя у нас відносно низька порівняно з більш розвиненими країнами, та й кліматом Україна не обділена, то всі інші показники великою мірою є результатом роботи влади. Можна і далі витрачати мільярди на неефективну роботу правоохоронних органів, економити на медицині (бо в бюджеті внаслідок таких витрат утворюється перекос), забивати на повітря та екологію. А можна вже в 2021 році змінити пріоритети!

Цікаво, чи буде прогрес у наступному рейтингу?