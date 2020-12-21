На Рівненщині в жахливій смертельній ДТП зіштовхнулися 5 машин: фото
Масштабна аварія сталася на трасі Київ – Чоп ввечері 20 грудня. У ДТП загинула 1 людина. Ще 1 отримала травми, з ладу було виведено 5 машин.
За попередніми даними, аварію спричинив 48-річний власник мікроавтобуса Mercedes. Біля села Грушвиця він виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик, повідомили у поліції Рівненщини.
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Що відомо про ДТП із 5 машинами у Рівненській області
Як стверджують правоохоронці, від удару о мікроавтобус машину відкинуло на зустрічну для неї смугу. Там у неї врізався Peugeot Partner.
Внаслідок зіткнення машини перетворилися на купу брухту / Фото поліція Рівненщини
Після першого зіткнення втратив керування і водій Mercedes Sprinter. Його машину відкинуло у вантажівку Iveco та легковик Ford Mondeo.
На місці ДТП працювали рятувальники / Фото поліція Рівненщини
В аварії загинув 56-річний мешканець передмістя Рівного, який кермував Peugeot. 47-річного водія фури також госпіталізували.
Водій вантажівки отримав чималу кількість травм / Фото поліція Рівненщини
Інші учасники аварії від поїздок до лікарні відмовилися.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження.
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