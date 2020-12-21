Масштабна аварія сталася на трасі Київ – Чоп ввечері 20 грудня. У ДТП загинула 1 людина. Ще 1 отримала травми, з ладу було виведено 5 машин.

За попередніми даними, аварію спричинив 48-річний власник мікроавтобуса Mercedes. Біля села Грушвиця він виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик, повідомили у поліції Рівненщини.

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Лобове зіткнення бусіка та седану призвели до низки аварій.

Що відомо про ДТП із 5 машинами у Рівненській області

Як стверджують правоохоронці, від удару о мікроавтобус машину відкинуло на зустрічну для неї смугу. Там у неї врізався Peugeot Partner.



Внаслідок зіткнення машини перетворилися на купу брухту / Фото поліція Рівненщини

Після першого зіткнення втратив керування і водій Mercedes Sprinter. Його машину відкинуло у вантажівку Iveco та легковик Ford Mondeo.



На місці ДТП працювали рятувальники / Фото поліція Рівненщини

В аварії загинув 56-річний мешканець передмістя Рівного, який кермував Peugeot. 47-річного водія фури також госпіталізували.



Водій вантажівки отримав чималу кількість травм / Фото поліція Рівненщини

Інші учасники аварії від поїздок до лікарні відмовилися.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження.