За дрібне хуліганство компанію підлітків з села Великий Житин можуть покарати правоохоронці. Юнаки розважалися традицією завдавати збитків сусідам на Щедрий вечір.

Від діяльності бешкетників постраждала 61-річна пенсіонерка Віра Мамчур, яка 14 січня не змогла відшукати воза, та звернулася до поліцейських. Про це повідомляє "UA: Рівне".

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Особи підлітків 18 та 20 років, які брали участь у хуліганстві, правоохоронці встановили за кілька годин. Їм загрожує штраф.

Шукали всюди

Як розповіла сама пенсіонерка, вночі вона почула шум на подвір'ї. Коли жінка із чоловіком вибігли з будинку, фіри вже не було.

Кілька годин постраждалі шукали воза, але знайти його ніде не могли. Нікому й на думку не припадало дивитися не навколо, а наверх.

Воз знайшли лише вдень 14 січня, коли його побачили на даху місцевої зупинки.

Хлопців змусили витягнути віз з даху, повернути його власниці, а також вибачитись.

Дивіться відео про незвичну традицію на Рівненщині: