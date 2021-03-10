На Рівненщині власниця турфірми продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19

У місті Костопіль, що в Рівненській області, власниця туристичної фірми продавала довідки про відсутність коронавірусу для виїзду за кордон. За таку "послугу" жінка брала 400 – 500 гривень.

Правоохоронцям вдалося задокументувати злочинну діяльність 31-річної жительки Костополя, яка підробляла довідки про відсутність COVID-19.

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Що з'ясувала поліція

Слідчі встановили, що фейковими довідками жінка займалася ще з жовтня 2020 року.

Необхідні бланки зловмисниця знайшла в мережі, а для їхнього заповнення використовувала відповідне програмне забезпечення.

За фальшивий документ про відсутність коронавірусу для виїзду за кордон вона брала 400 – 500 гривень.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці 9 березня провели обшук в офісі турагенції.

У результаті виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв'язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірус.

Наразі тривають слідчі дії. За результатами експертиз вирішуватимуть питання про повідомлення костопільчанці про підозру.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію , українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно.



Майже пів року жінка підробляла довідки про відсутність коронавірусу / Фото Нацполіції

На Рівненщині викрили власницю турфірми, яка підробляла довідки: відео