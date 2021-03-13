На Рівненщині виявили контрабанду бурштину на 2 мільйони

На Рівненщині Служба безпеки України попередила контрабанду 260 кілограм бурштину. Вартість "сонячного каміння" становила майже 2 мільйони гривень.

Деталі інциденту

Зловмисники планували переправити бурштин до Східної Азії.

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Незаконний бізнес організували троє місцевих мешканців. Частину бурштину вони скуповували в інших "копачів",

– розповіли у СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили:

бурштин великих фракцій,

2 мотопомпи кустарного виробництва,

інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Останні випадки контрабанди бурштину