На Рівненщині виявили контрабанду бурштину на 2 мільйони

13 березня 2021 , 11:00
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Джерело:

СБУ

На Рівненщині Служба безпеки України попередила контрабанду 260 кілограм бурштину. Вартість "сонячного каміння" становила майже 2 мільйони гривень.

Деталі інциденту

Зловмисники планували переправити бурштин до Східної Азії.

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Незаконний бізнес організували троє місцевих мешканців. Частину бурштину вони скуповували в інших "копачів",
– розповіли у СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили:

  • бурштин великих фракцій,
  • 2 мотопомпи кустарного виробництва,
  • інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Останні випадки контрабанди бурштину

  • На Житомирщині зловмисники теж хотіли відправити бурштин на 1 мільйон гривень у Східну Азію. Втім їхні плани викрили правоохоронці, а 55 кілограмів "сонячного каміння" конфіскували.
  • 4 грудня 2020 року в аеропорту "Бориспіль" контрабандисти замаскували 285 кілограмів бурштину під одяг і хотіли вивезти в Китай.
  • Крім того, у столичному аеропорту митники затримали чоловіка, який намагався вивезти 18 рідкісних каменів до ОАЕ.