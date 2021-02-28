На Рівненщині п'яний водій протаранив бетонну огорожу: є загиблі
У селі Жобрин Рівненського району 27 лютого трапилася смертельна ДТП. Все тому, що п'яний водій заїхав у бетонну арку місцевого санаторію.
Джерело:Нацполіція Рівного
Деталі ДТП на Рівненщині
Трагедія трапилася близько 21:20 на вулиці Лісовій.
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Водій на автомобілі Audi A6 не впорався з керуванням та заїхав у бетонну арку. За даними медиків, він був п'яний. У зловмисника відібрали зразки крові для визначення рівня сп'яніння.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів – 35-річні мешканці Рівного. Медики намагалися врятувати їх, однак ті загинули на місці.
Сам водій не постраждав.
У ДТП на Рівненщині загинуло 2 людей
Що загрожує водієві
Ймовірного винуватця ДТП затримали та помістили у слідчий ізолятор. Наразі правоохоронці вирішують питання про вручення йому підозри у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель 2 людей.
Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
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