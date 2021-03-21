На Рівненщині "нарковечірка" закінчилася комою підлітка: його товариші також у лікарні

У Рівненській області 20 березня група підлітків влаштувала вечірку з алкоголем та наркотиками. Неповнолітні вживали небезпечні для організму наркотичні речовини. Як наслідок – один з хлопців перебуває у комі, його товаришів відкачують лікарі.

На місце події оперативно прибула бригада швидкої допомоги. Лікарі виявили у підлітків однакові симптоми.

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З'ясувалося, що хлопцям було лише 15 – 17 років. Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини. На момент госпіталізації 3 хлопці вже були без свідомості. Тепер справою займатимуться правоохоронці.

В якому стані підлітки

Лікарі одразу ж ухвалили рішення про госпіталізацію підлітків. Трьох хлопців поклали одразу у реанімаційне відділення, а одного з них навіть підключили до апарату штучної вентиляції легень. Четвертий учасник "вечірки" у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок одразу як помітили, що сину погано.

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Під ранок двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Одному з яких лікарі ввели антидот. Після цього у хлопця з'явилася м'язова активність, але він залишався в комі.