У Свято-Воскресенському чоловічому монастирі, що в урочищі Гурби, ченці відкрили маленьку сироварню. Готують з екологічно чистого молока, за старовинними грузинськими рецептами бабусі одного із монахів.

У Гурбинському монастирі ченці господарюють самотужки. Попри це на створення власної сироварні наважилися лише минулої весни. Про це розповіли в коментарі 24 каналу.

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"У нас появився монах з Грузії, він захотів варити сир. І тому ми погодились робити сир. Ми закупили спочатку 2 корови і так вийшло аж 10 корів", – сказав настоятель Свято-Воскресенського чоловічого монастиря отець Онуфрій.



Сир виготовляють у Свято-Воскресенському чоловічому монастирі / Скриншот з відео

Прогодувати багато корів ченцям складно, тому частину тварин на зимівлю віддали у приватне господарство. При монастирі годують тварин винятково сіном та зерновими. Адже головний секрет смачного сиру – якісне молоко. Щоб воно було таким, то варто попрацювати, розповіли монахи.

"Приходиться вставати вранці, спершу молитва, тоді йду порати корів. І так 3 рази в день, це мій послух монаший і я маю виконувати його якнайкраще", – зазначив монах Свято-Воскресенського чоловічого монастиря отець Марк.

Не сиром єдиним

За день в монастирі отримують близько 30 літрів молока, надлишки продають, решту відправляють на виробництво. Крім традиційного сиру, в монастирі виготовляють також грецький йогурт, мацоні та сир сулугуні. Готують їх не лише для власних потреб, а й на бажання прихожан.

Зверніть увагу. Сталої ціни на сири в монастирі не мають. Часто сиром просто пригощають, або ж віддають за символічні благодійні пожертви.