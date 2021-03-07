На Рівненщині ДФС викрила масштабне виробництво незаконного спирту

У Рівненській області співробітники ДФС припинили незаконний обіг підакцизних товарів. Про це повідомляють на сторінці служби в соціальній мережі.

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС в межах спецоперації "Спирт" встановили міжрегіональну схему по виробництву необлікованого алкоголю.Службові особи одного з підприємств протягом останніх років використовували надлишкові виробничі потужності для тіньового виробництва спирту.

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Працівники Державної фіскальної служби провели низку санкціонованих обшуків. Під час них виявили на підприємстві у відділенні розливу готової продукції магістраль для забору необлікованого забіру спирту.

“Несплата лише акцизного податку, під час виробництва необлікованого спирту, становила десятки мільонів гривень в місяць. Боротьба ДФС з контрафактним алкоголем буде тільки посилюватися. Єдиний вихід для тіньового бізнесу – стати легальним і працювати в законному руслі", – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Відомо, що потужність виробництва заводу становиь 20 тисяч літрів спирту на добу, але виробництво було несанкціоновано збільшено у два рази.

Співробітники вилучили з незаконного обігу спирту понад 60 тисяч літрів на загальну орієнтовну суму в понад 12 мільйонів гривень.