Ченці варять сир у Свято-Воскресенському чоловічому монастирі, що в урочищі Гурби. Готують з екологічно чистого молока, за старовинними грузинськими рецептами бабусі одного із монахів.

Не лише прянощі додають, а й світлі думки та, звісно – молитву. Більше про дивовижну сироварню – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ченці самі всім заправляють

У Гурбинському монастирі ченці господарюють самотужки. І хатня робота, і у дворі – все своїми руками. Та попри це, на створення власної сироварні наважилися лише минулої весни.

У нас з'явився монах з Грузії й він захотів варити сир. І тому ми погодились його робити. Ми закупили спочатку 2 корови, потім у нашому монастирі їх стало 10,

– розповів настоятель Свято-Воскресенського чоловічого монастиря отець Онуфрій.

Не тільки традиційний сир

Прогодувати багато корів ченцям складно, тому частину тварин на зимівлю віддали у приватне господарство. При монастирі годують тварин винятково сіном та зерновими. Адже головний секрет смачного сиру – якісне молоко. Щоби воно було таким – варто попрацювати, кажуть монахи.

"Доводиться вставати вранці, молитись, тоді йду порати корів. І так 3 рази на день – це мій послух монаший і я маю виконувати його якнайкраще", – поділився монах Свято-Воскресенського чоловічого монастиря отець Марк.

За день в монастирі отримують приблизно 30 літрів молока. Надлишки продають, а решту – відправляють на виробництво. Крім традиційного сиру, в монастирі виготовляють також грецький йогурт, мацоні та сир сулугуні.

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Готують їх не лише для власних потреб, а й на бажання парафіян. Сталої ціни на сири не мають. Часто сиром просто пригощають, або ж віддають за символічні благодійні пожертви.