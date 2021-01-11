Поблизу міста Корець, що у Рівненському районі, 10 січня 19-річний водій із Києва на Volkswagen Touareg на смерть збив 2 пішоходів. Це сталось пізно ввечері на трасі Київ – Чоп.

У звіті поліції Рівненської області відзначається, що двоє людей переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Саме не цьому місці їх й збив позашляховик.

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Напевно водій просто не побачив людей у темряві й не встиг зреагувати. Пішоходи померли на місці від травм. Деталі цієї ДТП з’ясовуватиме поліція.

На Рівненщині 19-річний киянин на позашляховику збив на смерть 2 пішоходів: дивіться відео (18+):

Користувачі фейсбуку зазначають, що на цій трасі, як й на інших в Україні, немає освітлення біля пішохідних переходів й водіям у темну пору року доводиться важко – наприклад вмикати дальнє світло й "осліплювати" зустрічні машини.

З іншої сторони, за новими правилами дорожнього руху, всі пішоходи у темну пору повинні одягати елементи одягу, які відбивають світло.