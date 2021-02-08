На Рівненщині маршрутка зіткнулась зі снігоочисною машиною: є постраждалі – фото

У Рівненській області 8 лютого сталася ДТП. На автодорозі Київ – Чоп, неподалік села Синів, не розминулися маршрутка та снігоочисна машина. Унаслідок зіткнення постраждали 3 осіб.

Двох людей після надання медичної допомоги відпустили. Ще одного чоловіка госпіталізували, у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

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Пасажирів, які залишилися неушкодженими, пересадили до іншого автобуса.



У Рівненській області сталася аварія / Фото пресцентру Нацполіції

Що кажуть правоохоронці

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За зовнішніми ознаками обидва водії були тверезими. Однак у них відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



На Рівненщині сталася ДТП / Фото пресцентру Нацполіції

Аварії та ДТП в Україні: що відомо

На Львівщині 7 лютого зіштовхнулись Fiat Doblo та Skoda Octavia. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 2 людей постраждали.

У Києві 7 лютого п’яний водій ВАЗу на великій швидкості влетів у відбійник – автівка перекинулась й з неї випав пасажир, який отримав травми.

В Одесі 7 лютого водій у стані алкогольного сп'яніння потрощив 7 автомобілів.

Правоохоронці закликали водіїв під час складних погодних умов дотримуватись швидкісного режиму та дистанції. А пішоходів – не поспішати перетинати проїзну частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинились.