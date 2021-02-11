Рівень смертності на Сході є одним із найвищих у світі, – Резніков

Останнім часом на Донбасі активізувалася робота ворожих снайперів. Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович 10 лютого констатував погіршення ситуації на передовій.

Відсоток рівня смертності на окупованих частинах Донеччини та Луганщини майже найвищий у світі – 8,6 – 8,7%. Про це в ефірі розповів віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Рівень смертності на окупованих територіях

За його словами, одного місяця була статистика, коли від пандемії помирала кожна дев'ята людина.

Медичного забезпечення та можливості робити тестування немає. Аналізи приховують. І водночас закривають КПВВ на лінії розмежування,

– зазначив Резніков.

Він додав: "Коронавірус – не на заваді. Це просто ізоляція – "медичний геноцид" щодо українського населення, яке перебуває на окупованих територіях".

Режим тиші перестає працювати

Детальніше про "медичний геноцид" Олексій Резніков розповів тут

Міністр з питань реінтеграції відзначив, що режимі тиші наразі працює, але все частіше порушується. "Кількість жертв, бойових втрат, поранень – менше, ніж було за аналогічні періоди, але наразі ситуація не є простою", – сказав Резніков.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу