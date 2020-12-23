Рішучий удар: як Австралія збирається помститись Китаю за твіт
Економічна війна між Австралією та Китаєм вже понад рік змінилася політичною.
Китай та Австралія розсварилися
Після істеричних заяв про "біле сміття" та "жувальну гумку під ногами китайця" з боку рупорів комуністичної пропаганди, Пекін взявся накладати санкції на австралійського виробника, – зокрема вина, ячмінь, вугілля, тощо.
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Окрім цього, МЗС Китаю вдалося до поширення фейків рівня "розіп'ятого хлопчика": пекінські "дипломати" виклали у твіттер підроблене фото, на якому "австралійський солдат ріже ножем афганську дитину, яка тримає на руках ягня".
"Вбивством ерцгерцога" у війні між демократією та комунізмом стало рішення Австралії розпочати міжнародне всебічне та прозоре розслідування щодо зародження китайського коронавірусу в Ухані, а також намір з'ясувати роль КПК у прихованні обставин поширення загрози, що призвела до небаченої у сучасному світі пандемії та глобальної соціально-економічної кризи.
Не варто пояснювати, що на запит на транспарентність від Австралії, уряд КНР відреагував агресією (що вкотре доводить злочинність дій КПК щодо коронавірусу).
У хід пішов Тайвань: що пропонує світу Автсралія?
Минулого тижня депутат австралійського парламенту від LNP, Джордж Крістенсен, заявив телеканалу Sky, що Австралія має надати сигнал усім державам у світі, що КНР вдається до масового залякування всіх, хто виступає проти його злочинів. Депутат закликав демократичний світ об'єднатися для спротиву китайському тоталітаризму, а також попередив про ризики використання Китаєм економічного тиску для втручання у внутрішню політику зарубіжних держав.
Окрім цього, Крістенсен повідомив, що у парламенті розглядається концепт механізму посилення законодавства про контроль над іноземними інвестиціями, – з метою заборони інвестування з боку китайських державних підприємств.
"Перше, що має зробити Австралія – визнати незалежність Тайваню, – з метою попередження подальшого розбою КНР. Я вірю, що це питання вже на столі прем'єра", – заявив представник правлячої більшості, і додав: "Якщо Китай хоче грати жорстко, Австралія може це забезпечити".
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Нагадаю, що днями раніше Австралія вивела боротьбу з КНР на рівень СОТ, вимагаючи визнання китайських "санкцій" такими, що порушують міжнародні угоди. З урахуванням боротьби Австралії проти КНР в ООН та ВОЗ, це рішення лиш посилить нову Холодну війну між комуністичною державою та світовою демократичною спільнотою.
Джерело: Facebook
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