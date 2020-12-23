Економічна війна між Австралією та Китаєм вже понад рік змінилася політичною.

Китай та Австралія розсварилися

Після істеричних заяв про "біле сміття" та "жувальну гумку під ногами китайця" з боку рупорів комуністичної пропаганди, Пекін взявся накладати санкції на австралійського виробника, – зокрема вина, ячмінь, вугілля, тощо.

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Окрім цього, МЗС Китаю вдалося до поширення фейків рівня "розіп'ятого хлопчика": пекінські "дипломати" виклали у твіттер підроблене фото, на якому "австралійський солдат ріже ножем афганську дитину, яка тримає на руках ягня".

"Вбивством ерцгерцога" у війні між демократією та комунізмом стало рішення Австралії розпочати міжнародне всебічне та прозоре розслідування щодо зародження китайського коронавірусу в Ухані, а також намір з'ясувати роль КПК у прихованні обставин поширення загрози, що призвела до небаченої у сучасному світі пандемії та глобальної соціально-економічної кризи.

Не варто пояснювати, що на запит на транспарентність від Австралії, уряд КНР відреагував агресією (що вкотре доводить злочинність дій КПК щодо коронавірусу).

У хід пішов Тайвань: що пропонує світу Автсралія?

Минулого тижня депутат австралійського парламенту від LNP, Джордж Крістенсен, заявив телеканалу Sky, що Австралія має надати сигнал усім державам у світі, що КНР вдається до масового залякування всіх, хто виступає проти його злочинів. Депутат закликав демократичний світ об'єднатися для спротиву китайському тоталітаризму, а також попередив про ризики використання Китаєм економічного тиску для втручання у внутрішню політику зарубіжних держав.

Окрім цього, Крістенсен повідомив, що у парламенті розглядається концепт механізму посилення законодавства про контроль над іноземними інвестиціями, – з метою заборони інвестування з боку китайських державних підприємств.

"Перше, що має зробити Австралія – визнати незалежність Тайваню, – з метою попередження подальшого розбою КНР. Я вірю, що це питання вже на столі прем'єра", – заявив представник правлячої більшості, і додав: "Якщо Китай хоче грати жорстко, Австралія може це забезпечити".

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Нагадаю, що днями раніше Австралія вивела боротьбу з КНР на рівень СОТ, вимагаючи визнання китайських "санкцій" такими, що порушують міжнародні угоди. З урахуванням боротьби Австралії проти КНР в ООН та ВОЗ, це рішення лиш посилить нову Холодну війну між комуністичною державою та світовою демократичною спільнотою.

Джерело: Facebook