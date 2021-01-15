В Національному антикорупційному стверджують, що мають розслідувати справу заступника глави Офіса Президента Олега Татарова. За твердженням НАБУ, Вищий антикорупційний суд це підтвердив. Однак суд прийняв дещо інше рішення.

Що кажуть в НАБУ

В НАБУ заявили, що ВАКС вирішив, що розслідувати справу Татарова має, власне, бюро. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

До теми Антикорупційний суд СБУ зобов'язав повернути справу Татарова антикорупціонерам, – НАБУ

У бюро запевнили, що справу має розслідувати лише НАБУ та САП. Це нібито 13 січня підтвердив Антикорупційний суд.

Рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за злочин, адже усі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом,

– додали в НАБУ.

Як наголосили в бюро, обмежена підслідність передбачена для НАБУ і САП є гарантією ефективного та неупередженого досудового розслідування корупційних злочинів. Зазначили, що закон забороняє передавати такі справи до інших органів досудового розслідування.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник за погодженням з очільником САП Максимом Грищуком звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження. Ситник наголошував на необхідності доручення досудового розслідування у цій справі детективам бюро.

Що каже Татаров

Татаров у своєму телеграм-каналі написав, що інформація, яку оприлюднили в НАБУ не відповідає дійсності. Політик стверджував, що ВАКС відмовив ініціаторам звернення.

Що насправді означає рішення Антикорупційного суду

Насправді ВАКС зобов'язав генпрокурорку Ірину Венедіктову вирішити, хто займатиметься справою Татарова: НАБУ чи СБУ. Посадовиця має розглянути відповідне клопотання.

У рішенні чітко наголосили, що розв'язувати суперечки щодо підслідності провадження повинна генпрокурорка та її заступники. Суд наголосив, що може змусити розглянути клопотання, але не може надати рішення по його суті.

Справа Татарова: коротко