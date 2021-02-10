Рішення РНБО залишиться в силі і після судового розгляду, – Мінкульт про канали Медведчука

10 лютого 2021 , 16:39
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і їхнє блокування може залишитися в силі і після судового розгляду їхніх позовів у Верховному суді України. Адже рішення було обґрунтованим.

Таку думку висловив заступник міністра культури і інформаційної політики України Тарас Шевченко. Також він зауважив, що заблоковані телеканали вже звернулися до суду і їхнє законне право – звертатися в судовому порядку за захистом.

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Рішення залишиться в силі

Він сказав: "Я переконаний, що державна позиція і рішення накласти санкції залишиться в силі і після судового розгляду".

Позиція держави була обґрунтованою,
– зазначив Шевченко.

Зверніть увагу! 72% українців підтримують запровадження санкцій проти своїх співгромадян, якщо їхня діяльність шкодить державі.

Оскарження рішення РНБО

Зауважимо, що у Верховний суд України надійшло вже 3 позови, якими оскаржують указ президента щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK:

  • у першому позові позивачем є адвокат Павло Попков, а третя особа – телерадіокомпанія "112-ТВ", компанії "Новини 24 години" та "Нові комунікації". Відповідачем у позові зазначено президент, а третя особа – РНБО;
  • у другому позові позивачем є адвокат Олександр Дядюк, а відповідачем – Володимир Зеленський;
  • у третьому позові позивач – харківський юрист, засновник "Чугуївської правозахисної групи" Роман Лихачов. Відповідачем також вказано Володимир Зеленський, третя особа – Служба безпеки України.

Блокування каналів Медведчука: що відомо


Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу