Рішення РНБО залишиться в силі і після судового розгляду, – Мінкульт про канали Медведчука

Рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і їхнє блокування може залишитися в силі і після судового розгляду їхніх позовів у Верховному суді України. Адже рішення було обґрунтованим.

Таку думку висловив заступник міністра культури і інформаційної політики України Тарас Шевченко. Також він зауважив, що заблоковані телеканали вже звернулися до суду і їхнє законне право – звертатися в судовому порядку за захистом.

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Рішення залишиться в силі

Він сказав: "Я переконаний, що державна позиція і рішення накласти санкції залишиться в силі і після судового розгляду".

Позиція держави була обґрунтованою,

– зазначив Шевченко.

Оскарження рішення РНБО

72% українців підтримують запровадження санкцій проти своїх співгромадян, якщо їхня діяльність шкодить державі.

Зауважимо, що у Верховний суд України надійшло вже 3 позови, якими оскаржують указ президента щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK:

у першому позові позивачем є адвокат Павло Попков , а третя особа – телерадіокомпанія "112-ТВ", компанії "Новини 24 години" та "Нові комунікації". Відповідачем у позові зазначено президент, а третя особа – РНБО;

, а третя особа – телерадіокомпанія "112-ТВ", компанії "Новини 24 години" та "Нові комунікації". Відповідачем у позові зазначено президент, а третя особа – РНБО; у другому позові позивачем є адвокат Олександр Дядюк , а відповідачем – Володимир Зеленський;

, а відповідачем – Володимир Зеленський; у третьому позові позивач – харківський юрист, засновник "Чугуївської правозахисної групи" Роман Лихачов. Відповідачем також вказано Володимир Зеленський, третя особа – Служба безпеки України.

Блокування каналів Медведчука: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення РНБО, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", NewsOne і ZIK. Їх пов'язують з одним із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія не залишить без уваги санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Рішення щодо блокування трьох телеканалів Медведчука підтримують 49% українців.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу