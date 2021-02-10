Рішення РНБО залишиться в силі і після судового розгляду, – Мінкульт про канали Медведчука

Джерело:Інтерфакс-Україна
Рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і їхнє блокування може залишитися в силі і після судового розгляду їхніх позовів у Верховному суді України. Адже рішення було обґрунтованим.
Таку думку висловив заступник міністра культури і інформаційної політики України Тарас Шевченко. Також він зауважив, що заблоковані телеканали вже звернулися до суду і їхнє законне право – звертатися в судовому порядку за захистом.
До теми Замість ZIK, NewsOne і "112": співробітники медіа Медведчука можуть створити новий канал – ЗМІ
Він сказав: "Я переконаний, що державна позиція і рішення накласти санкції залишиться в силі і після судового розгляду".
Позиція держави була обґрунтованою,
– зазначив Шевченко.
Зауважимо, що у Верховний суд України надійшло вже 3 позови, якими оскаржують указ президента щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK: