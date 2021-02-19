Рішення РНБО про "трубу Медведчука" – удар у бік Лукашенка, – білоруські ЗМІ

Джерело:"Наша Ніва"
На засіданні РНБО 19 лютого Україна наклала санкції на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Через те, що кінцевими власниками є олігархи з Білорусі, санкції можуть вплинути і на Лукашенка.
19 лютого Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.
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Власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Воробея часто називали бізнесменом, близьким до Олександра Лукашенко.
Білоруські ЗМІ зазначають, це може завдати значного удару і по самому самопроголошеному президенту Білорусі.
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