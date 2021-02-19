Рішення РНБО про "трубу Медведчука" – удар у бік Лукашенка, – білоруські ЗМІ

21:51

На засіданні РНБО 19 лютого Україна наклала санкції на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Через те, що кінцевими власниками є олігархи з Білорусі, санкції можуть вплинути і на Лукашенка.