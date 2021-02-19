На засіданні РНБО 19 лютого Україна наклала санкції на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Через те, що кінцевими власниками є олігархи з Білорусі, санкції можуть вплинути і на Лукашенка.

19 лютого Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука. Про це Україна забере "трубу" Медведчука і компанії: рішення РНБО Власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Воробея часто називали бізнесменом, близьким до Олександра Лукашенко. Білоруські ЗМІ зазначають, це може завдати значного удару і по самому самопроголошеному президенту Білорусі. Що відомо про компанію ПрикарпатЗахідтранс Фірма експлуатує ділянку нафтопроводу "Самара – Захід" довжиною близько 800 кілометрів. Нею перекачують дизельне паливо з Росії та Білорусі в Україну та транзитом до Європи. Власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Шефера між іншим пов'язують з оточенням Віктора Медведчука. "Трубу Медведчука" повернуть у власність Україні 19 лютого на засіданні РНБО відомтсво доручило повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Правоохоронцям доручили провести розслідування та з'ясувати причини, чому він опинився у приватних руках.

В ОП підкреслили, що магістральний трубопровідний транспорт має не лише важливе господарське, але й оборонне значення. РНБО вводить санкції проти Медведчука – дивіться відео 24 каналу https://nn.by/?c=ar&i=268650