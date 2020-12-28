Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України щодо відсторонення від посади глави Конституційного Суду Олександра Тупицького. Згідно зі статтею 154 кримінально-процесуального кодексу, питання про відсторонення осіб, яких призначає президент, вирішує сам глава держави.

Офіс генпрокурора посилається на це положення, аби відсторонити Тупицького саме розпорядженням Володимира Зеленського. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній глава КСУ Станіслав Шевчук.

Зверніть увагу Тупицького хочуть відсторонити: Офіс генпрокурора направив клопотання Зеленському

За його словами, стаття 154 кримінально-процесуального кодексу ще ніколи не застосовувалася в історії Конституційного Суду.

Оскільки Тупицького як суддю призначав на посаду ще четвертий президент Янукович, то Офіс генпрокурора посилається на положення у статті, щоб президент підписав відповідний указ про його відсторонення.

Це питання, дійсно, є на порядку денному. І зараз рішення за президентом,

– відзначив ексглава КСУ.

Він зауважив, що ніколи не було таких випадків, коли президент став би процесуальною фігурою в кримінально-процесуальному кодексі.

І також припустив, що вперше в історії КСУ голова суду отримує підозру у скоєнні шахрайства.

"Я здивований, чому він досі перебуває на посаді. Після того, як Офіс генерального прокурора висунув підозру, думаю, що про відставку не йдеться", – зазначив Станіслав Шевчук.

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