РНБО ухвалила санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів – NewsOne, ZIK та 112. За словами журналіста Сергія Лещенка, засідання Ради нацбезпеки спеціально скликали на вечір 2 лютого, коли у Росії загострилась ситуація з Навальним.

Джерело: телеграм Сергія Лещенка

Як пише Лещенко, у цей час було максимальне послаблення Росії внутрішніми конфліктами.

Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ

Рішення про накладення санкцій на канали Медведчука 112, NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності. … У момент консолідації всього цивілізованого світу проти режиму Путіна, йому буде важче зробити можливі відповідні дії щодо України,

– зауважив Лещенко.

Незадовго до цього Кулебі дзвонив Блінкен

Також на ухвалення позитивного рішення щодо введення обмежень вплинуло налагодження контактів з новою адміністрацією США. Мовиться, зокрема, про дзвінок держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена главі МЗС України Дмитрові Кулебі.

Коротко про санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів