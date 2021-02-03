Рішення про санкції проти каналів Медведчука готували у повній секретності, – Лещенко
РНБО ухвалила санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів – NewsOne, ZIK та 112. За словами журналіста Сергія Лещенка, засідання Ради нацбезпеки спеціально скликали на вечір 2 лютого, коли у Росії загострилась ситуація з Навальним.
Джерело: телеграм Сергія Лещенка
Як пише Лещенко, у цей час було максимальне послаблення Росії внутрішніми конфліктами.
Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ
Рішення про накладення санкцій на канали Медведчука 112, NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності. … У момент консолідації всього цивілізованого світу проти режиму Путіна, йому буде важче зробити можливі відповідні дії щодо України,
– зауважив Лещенко.
Незадовго до цього Кулебі дзвонив Блінкен
Також на ухвалення позитивного рішення щодо введення обмежень вплинуло налагодження контактів з новою адміністрацією США. Мовиться, зокрема, про дзвінок держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена главі МЗС України Дмитрові Кулебі.
Коротко про санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів
- РНБО ухвалила рішення ввести персональні санкції, терміном 5 років, проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
- Ввечері 2 лютого ці канали перестали транслюватись.
- Сам Козак назвав санкції незаконними і заявив про цензуру.
Поділитися новиною