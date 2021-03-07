У Верховній Раді запевнили, що у питанні з "євробляхами" знайшли компроміс. Раніше в уряді були категорично проти законопроєктів, ухвалення яких вимагають власники автівок на єврономерах.

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев все ж вважає, що будь-які подальші перемовини і поступки є несправедливими щодо тих, хто сплачує податки за автомобілі. Втім, рішення знайшли.

Раніше Закони не схвалять: Гетманцев розкритикував "євробляхерів" та їхні пропозиції

Компроміс із "євробляхерами"

Представники "євробляхерів" кажуть, що прийнятий в першому читанні законопроєкт ще треба буде підкоригувати. Гетманцев наголосив, що в Раді залишаються лобісти цієї організації, які хочуть до другого читання "протягнути" те, що їм треба.

Він додав, що після безлічі консультацій, врешті-решт пристали на важкий компроміс, поглиблення якого є неможливим.

Ми вважаємо, що аби поставити жирну крапку на цій суперечці, треба востаннє дати людям, які ввезли на 1 січня 2021 року ці автомобілі в Україну, їх оформити і більше до цього питання не повертатися взагалі,

– підкреслив Гетманцев.

Після цього кроку чекають жорсткі штрафи

Щобільше, як зазначив Гетманцев, після завершення терміну для пільгового розмитнення введуть жорсткі штрафи. Він вважає, що треба почати штрафувати одразу наступного дня тих, хто не розмитнився.

"Той компроміс, який наразі знайдений, є максимальним", – наголосив Гетманцев.

Що кажуть лобісти з цього приводу

Треба дати зараз можливість завести ще мільйон автомобілів, бо це начебто дуже необхідно людям.

Ще вони хочуть скасувати екологічні стандарти.

"Я ж категорично проти перегляду будь-яких екологічних стандартів. Вони хочуть, щоб ми дали можливість пільгового розмитнення для автобусів, вантажних автомобілів, мотоциклів", – підсумував депутат.

Питання "євроблях": головне