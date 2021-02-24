Рішення Банкової покажуть, чи зробив Зеленський висновки зі справи Стерненка, – Печій

Прихильники одеського активіста Сергія Стерненка оголосили про проведення безстрокової акції, яка триватиме до його звільнення з-під варти. Водночас мітингарі вимагають від Офісу Президента нарешті розпочати справжню судову реформу.

Таку думку висловив журналіст Олексій Печій. Він вважає, що до протестів більшість українців, можливо, й не знали нічого про Сергія Стерненка. Якщо й знали, то з чуток про якогось активіста з Одеси, який перевищив межі самозахисту під час нападу.

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У чому підозрюють активіста

Як зазначив журналіст, у 2018 році на активіста та ексочільника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка тричі скоїли напади. Під час останнього він смертельно поранив одного з нападників. Через це його й почали "тягати по судах", мовляв, Стерненко перевищив межі дозволеної самооборони.

Важливо, що головними рупорами звинувачень виступають найодіозніші проросійські політики – Портнов, Лукаш, Кива, Рабінович, Бужанський та Дубінський,

– наголосив Печій.

За словами журналіста, частина користувачів соцмереж, не розібравшись, досі запевняє, що засудили активіста саме через цю справу.



Сергій Стерненко / Фото Укрінформу

Втім, Стерненка засудили за те, що він у 2015 році начебто викрав проросійського місцевого депутата Сергія Щербича та катував його. Зокрема, постраждалий нібито впізнав Стерненка через маску. Однак абсурд на цьому не закінчується.

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Як зазначив Печій, одіозний суддя Віктор Попревич, який виніс рішення, має доволі сумнівний шлейф. Він взагалі не мав би права носити мантію, якби Вища рада правосуддя не покривала його.

Окрім неправомірних рішень, суддя Попревич ще відверто бреше про свої статки. За словами журналіста, він володіє квартирою в окупованому Криму, яку з року в рік забуває задекларувати. Також у 2009 році він відзначився тим, що прикрасив вхід до свого будинку в Донецьку бюстами Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Ще одна "дрібничка" – Попревич, попри закон, усі свої рішення виносить російською мовою. Водночас Вища рада правосуддя цього ніби не бачила.

Судді створили прецедент

На думку Печія, судді, самі того не розуміючи, створили прецедент, адже прихильники Стерненка почали висловлювати надію, що рішення суду нарешті відкриє очі Банковій на свавілля у суддівських колах. Водночас Володимир Зеленський нарешті сприятиме судовій реформі, яку так і не наважився провести його попередник. За словами журналіста, саме Петро Порошенко й призначив скандального суддю Попревича.

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Як зазначив Печій, президент не має жодного права впливати на суди та їх вироки, але він може змінити ситуацію глобально.

Здавалося б, Зеленський уже почав робити перші кроки у реформуванні судів, коли позаминулого тижня подав до Ради законопроєкт про перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя, які й мають очищати суди від токсичних суддів, як Попревич,

– заявив він.

Однак, на думку журналіста, такий закон є лише "ширмою", яка нічого не вирішить. Усе через те, що президент пропонує не змінити докорінно Вищу раду правосуддя, а навпаки зацементувати її у тому вигляді, в якому вона є зараз.

Як розповів Печій, виходить кругова порука – членів ВРП, які мають перевіряти суддів, призначатимуть ті ж таки судді або вони точно впливатимуть на призначення. На його думку, після цього члени ВРП будуть перевіряти на доброчесність суддів, які їх призначили. Не важко здогадатися, що в такому випадку на розірвання цієї кругової поруки годі й сподіватися.

Очищення судової системи не буде

Печій вважає, що ніякого очищення судової системи у такому випадку не буде, хоча зробити це й не складно. На його думку, щоб очистити суди не потрібно звільняти близько 6 тисяч суддів. Достатньо за нормальною прозорою процедурою змінити 21 члена ВРП.

Однак після цього варто призначити нових так, щоб жоден суддя не міг впливати на це призначення. Тобто необхідно зробити ВРП дійсно незалежним органом від тих, кого вони потім будуть оцінювати.

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Як зазначив журналіст, якщо це зробити, то очищення системи відбуватиметься значно швидше. Зокрема, члени ВРП зможуть своїм рішенням максимум за 2 тижні звільнити будь-якого суддю, якщо той порушив норми доброчесності. Натомість ВАКСу для звільнення корумпованого судді необхідно мінімум 2 роки – на підозру, розслідування, судову тяганину та вирок.

Печій підсумував, що президент не має впливати на судову гілку влади, але він може створити умови для її очищення. Зважаючи на це, найближчі рішення Банкової покажуть, чи зробив Зеленський висновки зі справи Сергія Стерненка.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу