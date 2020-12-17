Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував підвищення статусу російської мови у Молдові. Він вважає, що це може бути небезпечним рішенням для регіону.

Наразі Росія просто не хоче втрачати свій вплив. Про це Олексій Данілов заявив під час онлайн-зустрічі з Павелом Солохом, повідомляє пресслужба РНБО.

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За його словами, таке рішення чиновників країни щодо російської мови може нести певну загрозу.

Рішення парламенту Молдови про визнання російської мови мовою міжнаціонального спілкування є дуже небезпечним,

– наголосив Данілов.

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Зверніть увагу! У 2018 році російська мова в Молдові втратила такий статус після того, як Конституційний Суд визнав застарілим чинний закон "Про функціонування мов на території МРСР".

Російська мова у Молдові: що відомо