Рішення Молдови щодо російської мови є небезпечним для регіону, – Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував підвищення статусу російської мови у Молдові. Він вважає, що це може бути небезпечним рішенням для регіону.
Наразі Росія просто не хоче втрачати свій вплив. Про це Олексій Данілов заявив під час онлайн-зустрічі з Павелом Солохом, повідомляє пресслужба РНБО.
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За його словами, таке рішення чиновників країни щодо російської мови може нести певну загрозу.
Рішення парламенту Молдови про визнання російської мови мовою міжнаціонального спілкування є дуже небезпечним,
– наголосив Данілов.
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Російська мова у Молдові: що відомо
- Президент Молдови Ігор Додон обіцяв до інавгурації Майї Санду підвищити в країні статус російської мови.
- У грудні 2020 року парламент країни схвалив у першому читанні законопроєкт про статус російської мови.
- У Молдові 16 грудня 2020 року остаточно повернули російській мові особливий статус.
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