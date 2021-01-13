Газ для населення стане дешевшим більш ніж на 30%. Ціну на блакитне паливо перевели в ручне управління. Тобто, Кабмін запровадить державне регулювання тарифу на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Втім це піде "на користь" лише олігархам.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. В ефірі 24 каналу він розповів, чому уряд не погодив цю схему Міненерго для "вразливих" споживачів.

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Спершу Міненерго пропонувало застосувати таку схему: ціну для населення сформувати сумою ціни газу на європейському газовому хабі та мінімальної націнки постачальників. Втім Фурса вважає, що ця пропозиція – жахлива і вона повністю зруйнувала б ринок.

Зараз вони так само руйнують ринок, мовляв, ціна не дуже відрізняється від ринкової. Напевно, вони намагатимуться продати цю ідею МВФ,

– вважає Фурса.

Він пояснив, що повернення державного регулювання – це порушення взятих на себе зобов'язань Україною. Крім цього, це руйнування однієї з найуспішніших реформ – газової.

Довідка. Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на газ. 6 гривень 99 копійок – стільки українці платитимуть за кубічний метр з лютого 2020 року. Такому рішенню передувал и протести людей в низці регіонів України.

Вплив олігархів

Як вважає Фурса, ці протести були штучними, вони раптово виникнули після свят і Коломойський та ОПЗЖ активно їх "розкручували". І підбурювали до цього облгаззбути Фірташа – продавали газ населенню, там, де вони є монополістами і по завищених цінах.

Для цих монополістів, олігархів основною ідеєю є – зруйнувати ринок, який тільки почав зароджуватись. Зараз ми робимо їм шалену послугу,

– вважає Фурса.

Відносини з міжнародними партнерами

Експерт вважає, що навіть і без такого регулювання ціни, проблеми з МВФ були б, оскільки досі не вирішили питання з судовою реформою. І у влади немає політичної волі розв'язувати ці проблеми.

"Насправді, це ще більш ускладнює відносини, оскільки до ринку газу завжди приділяли багато уваги. І те, що зараз йде "відкат" реформи, ще більше ускладнить взаємодію з партнерами, особливо американськими", – зазначив Фурса.

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