Як виріс ринок реклами в інтернеті у пандемічний 2020 рік

Загальний обсяг інтернет-реклами в Україні торік сягнув понад 13 мільярдів гривень. У порівнянні з минулим роком цей показник виріс на понад 5%.
Велике дослідження ринку реклами здійснив Комітет з питань інтернет-реклами при Інтернет Асоціації України. Вони проаналізували пошукову та медійну рекламу на ринку в українському інтернеті.
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Дослідження обсягів інтернет-реклами комітет проводить вже майже 10 років, від 2012 року. Це дозволяє українським рекламодавцям відслідковувати послідовне зростання digital. Як наслідок, вони можуть перерозподіляти рекламні бюджети в сторону найбільш динамічного та прогресивного медіа-каналу.
Воно безумовно є найважливішим дослідженням для індустрії, тому я дуже вдячний тим компаніям, які постійно підтримують його та особливо тим, хто підтримав його проведення в цьому році. Завдяки вам в дослідженні взяла участь рекордна кількість учасників…, – розповів голова Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ Іван Кучеренко.
У дослідженні взяли участь 40 провідних агенцій, рекламних холдингів, сейлз-хаусів і видавців.
Одним серед партнерів був холдинг "ТРК Люкс", до якого входить 24 канал / Скриншот
Інтернет-реклама у 2020 році та її джерела / Скриншот
Як зростав ринок медійної реклами за роками / Скриншот
Повні результати дослідження ринку реклами за 2020 рік