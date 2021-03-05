Як виріс ринок реклами в інтернеті у пандемічний 2020 рік

Загальний обсяг інтернет-реклами в Україні торік сягнув понад 13 мільярдів гривень. У порівнянні з минулим роком цей показник виріс на понад 5%.

Велике дослідження ринку реклами здійснив Комітет з питань інтернет-реклами при Інтернет Асоціації України. Вони проаналізували пошукову та медійну рекламу на ринку в українському інтернеті.

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Для чого проводили дослідження

Дослідження обсягів інтернет-реклами комітет проводить вже майже 10 років, від 2012 року. Це дозволяє українським рекламодавцям відслідковувати послідовне зростання digital. Як наслідок, вони можуть перерозподіляти рекламні бюджети в сторону найбільш динамічного та прогресивного медіа-каналу.

Воно безумовно є найважливішим дослідженням для індустрії, тому я дуже вдячний тим компаніям, які постійно підтримують його та особливо тим, хто підтримав його проведення в цьому році. Завдяки вам в дослідженні взяла участь рекордна кількість учасників…, – розповів голова Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ Іван Кучеренко.

У дослідженні взяли участь 40 провідних агенцій, рекламних холдингів, сейлз-хаусів і видавців.



Одним серед партнерів був холдинг "ТРК Люкс", до якого входить 24 канал / Скриншот

Результати досліджень ринку реклами

Загальний обсяг інтернет-реклами в Україні в 2020 році склав 13,5 мільярдів гривень . Ця цифра на 7% більша у порівняні з 2019 роком.

. Ця цифра на 7% більша у порівняні з 2019 роком. Найбільше грошей рекламодавці торік інвестували в цифрове in-stream відео та банерну рекламу. Їхня частка склала 39% та 35%.



Інтернет-реклама у 2020 році та її джерела / Скриншот

Частка programmatic на ринку медійної інтернет-реклами стабільно зростає . В агенцій вона зросла до 41,7%, що на 8,8 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році. Тим часом у продавців частки programmatic зросла до 59%.

на ринку медійної інтернет-реклами . В агенцій вона зросла до 41,7%, що на 8,8 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році. Тим часом у продавців частки programmatic зросла до 59%. Частка витрат на рекламу у соціальних мережах дещо зросла. Вона склала у 2020 році 46,2%. Це на 0,7 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році.

дещо зросла. Вона склала у 2020 році 46,2%. Це на 0,7 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році. У 2020 році середня вартість кліку склала 4,83 гривні порівняно з 4,53 гривні у 2019 році.

порівняно з 4,53 гривні у 2019 році. Найвища вартість кліку – 14,03 гривні в категорії "Закон та уряд", а найнижча — в категорії "Новини та медіа" : 1,44 гривні.

: 1,44 гривні. Частка мобiльного платного пошуку у 2020 році незначно зросла і склала 74%.



Як зростав ринок медійної реклами за роками / Скриншот

Як проводили аналіз? Дослідження обсягів медійної реклами традиційно відбувалося на основі перехресного аналізу даних анкетування найбільших рекламних агенцій та рекламних холдингів, сайтів та сейлз-хаусів України.

Повні результати дослідження ринку реклами за 2020 рік