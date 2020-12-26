У межах проєкту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу запустили вже 9 український аудіогід. Цього разу – у Колізеї в Римі.

Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку "культурна дипломатія". Проєкт покликаний поширювати українську мову у світі. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Читайте також Чипсів не буде, сосисок не буде, – перша леді Олена Зеленська про реформу шкільного харчування

Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську,

– сказала Зеленська.

"Голосом" аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

"Радий долучитися до цього потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу, – наголосив Сосков.

Де ще запрацюють аудіогіди українською

За словами Зеленської, у 2021 році україномовні аудіогіди запрацюють:

у лондонському Тауері,

Версальському палаці,

Національному природознавчому музеї в Берліні,

музейному комплексі Ватикану,

Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі,

Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Дивіться відео про ініціативу Зеленської: