У Римському колізеї запрацював український аудіогід: відео
У межах проєкту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу запустили вже 9 український аудіогід. Цього разу – у Колізеї в Римі.
Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку "культурна дипломатія". Проєкт покликаний поширювати українську мову у світі. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
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Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську,
– сказала Зеленська.
"Голосом" аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.
"Радий долучитися до цього потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу, – наголосив Сосков.
Де ще запрацюють аудіогіди українською
За словами Зеленської, у 2021 році україномовні аудіогіди запрацюють:
- у лондонському Тауері,
- Версальському палаці,
- Національному природознавчому музеї в Берліні,
- музейному комплексі Ватикану,
- Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі,
- Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
Дивіться відео про ініціативу Зеленської:
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