Рік на посаді: як нардепи оцінили роботу уряду Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня відзначає рік на посаді. Він підбивав підсумки роботи та говорив, до чого готуватися українцям через пандемію.

Народні депутати також висловилися про роботу уряду та власне Дениса Шмигаля на посаді прем'єра. Про це дізнавалася кореспондентка Альона Чернецька.

До теми Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду

Депутати дев'ятого скликання проголосували в залі для засідань за уряд Шмигаля – рівно рік тому. Він протримався більше, ніж попередники, зокрема, уряд Олексія Гончарука працював лише пів року.

Яку оцінку депутати готові поставити уряду

Втім депутати з монобільшості та опозиції зазначили, що не готові поставити відмінну оцінку цьому уряду.

Деякі парламентарі пояснили, що не можна порівнювати цей уряд з іншими, адже він зіштовхнувся з тими проблемами, з якими не працювали інші – з коронавірусом.

Уряд не допустив падіння економіки, якого допустили наші сусіди. Не допустив розхитування інфляції, ми маємо зростання заробітних плат та пенсій,

– сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Водночас у фракції "Голос", за 10-бальною системою, уряду Шмигаля готові поставити лише 4 через невиконання завдання щодо боротьби з COVID-19.

За словами голови фракції Ярослава Железняка, спочатку пандемії в країні не вистачало як тестів на вірус, так і обладнання в лікарнях.

Як нардепи прокоментували роботу уряду Дениса Шмигаля: дивіться відео 24 каналу

Чи є ймовірність звільнення уряду найближчим часом

У монобільшості зазначили, що питання про заміну уряду – не на часі і дуже складно буде знайти голоси, щоб призначити новий Кабмін.

"Ми аналізуємо результати у тих чи інших сферах. Я думаю, що точно не має бути якихось емоційних рішень. У гіпотетичному голосуванні – буде складно зібрати голоси (за звільнення уряду – 24 канал)", – сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Тож депутати покладають великі надії на завдання, якими має займатися відповідний уряд, мовиться зокрема про економіку то боротьбу з пандемією.