Рік на посаді: як нардепи оцінили роботу уряду Шмигаля
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня відзначає рік на посаді. Він підбивав підсумки роботи та говорив, до чого готуватися українцям через пандемію.
Джерело:24 канал
Народні депутати також висловилися про роботу уряду та власне Дениса Шмигаля на посаді прем'єра. Про це дізнавалася кореспондентка Альона Чернецька.
До теми Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду
Депутати дев'ятого скликання проголосували в залі для засідань за уряд Шмигаля – рівно рік тому. Він протримався більше, ніж попередники, зокрема, уряд Олексія Гончарука працював лише пів року.
Яку оцінку депутати готові поставити уряду
Втім депутати з монобільшості та опозиції зазначили, що не готові поставити відмінну оцінку цьому уряду.
Деякі парламентарі пояснили, що не можна порівнювати цей уряд з іншими, адже він зіштовхнувся з тими проблемами, з якими не працювали інші – з коронавірусом.
Уряд не допустив падіння економіки, якого допустили наші сусіди. Не допустив розхитування інфляції, ми маємо зростання заробітних плат та пенсій,
– сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.
Водночас у фракції "Голос", за 10-бальною системою, уряду Шмигаля готові поставити лише 4 через невиконання завдання щодо боротьби з COVID-19.
За словами голови фракції Ярослава Железняка, спочатку пандемії в країні не вистачало як тестів на вірус, так і обладнання в лікарнях.
Як нардепи прокоментували роботу уряду Дениса Шмигаля: дивіться відео 24 каналу
Чи є ймовірність звільнення уряду найближчим часом
У монобільшості зазначили, що питання про заміну уряду – не на часі і дуже складно буде знайти голоси, щоб призначити новий Кабмін.
"Ми аналізуємо результати у тих чи інших сферах. Я думаю, що точно не має бути якихось емоційних рішень. У гіпотетичному голосуванні – буде складно зібрати голоси (за звільнення уряду – 24 канал)", – сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Тож депутати покладають великі надії на завдання, якими має займатися відповідний уряд, мовиться зокрема про економіку то боротьбу з пандемією.
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