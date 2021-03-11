Рік пандемії коронавірусу: як змінився світ у "ковідну епоху"

Рік тому – 11 березня 2020-го Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила пандемію коронавірусу. Як змінився світ за цей рік – читайте в матеріалі.

Термінологія

Спочатку таємниче захворювання називали новий коронавірус чи "китайський коронавірус" або за науковою та нейтральною номенклатурою – SARS-CoV-2, 2019-nCoV. Нині у світі загальноприйнятим є термін COVID-19. таким чином, назва хвороби – різновиду пневмонії, що викликає коронавірус нового тупу, поширилась взагалі на ціле явище та навіть дало привід говорити про цілу "ковідну епоху".

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Звідки взявся коронавірус

Нині більшість експертів та землян впевнені, що небезпечний коронавірус поширився з ринку екзотичних морепродуктів в китайському Ухані. Саме там, як вважають експерти, людина вперше заразилася чи то від кажана, чи то від панголіна, чи ще якоїсь тварини коронавірусом. В організмі нульового пацієнта відбулась мутація, яка зробила коронавірус заразним для людей. Далі відбувся каскадний ефект – коронавірус мав довгий інкубаційний період і був невидимий. Це дозволило йому швидко вийти за межі Уханю, поширитись на решту Китаю й за кілька тижнів розповсюдитись на цілий світ.

11 березня 2020 року ВООЗ нарешті оголосила загрозу коронавірусу глобальною

Світ, до речі, недооцінив небезпеку. Про перші випадки захворювання стало відомо ще наприкінці 2019 року. А вже на початку 2020-го, коли в Китаї від небезпечної та невідомої хвороби почали помирати люди, чиновники ВООЗ лише споглядали за розвитком подій, а мешканці інших держав вважали, що новий коронавірус – суто китайська проблема, як за прикладом "пташиного грипу" зачепить лише сусідів цієї країни й не становитиме глобальної загрози. Саме тому відео, де люди на китайських вулицях падали мертвими довгий час вважалися страшною, але дуже далекою екзотикою.

Коронавірус починає світое турне – січень 2020 року:

Китайська версія

Зазначимо, що в самому Китаї згадану версію вважають помилковою. У Піднебесній дуже не люблять, коли їх країну називають "батьківщиною коронавірусу", а сам SARS-CoV-2 – "китайським". Тому дуже ображалися на президента США Трампа та віцепрезидента Помпео, які навмисно дотримувалися саме цієї термінології.

Офіційний Китай наразі вважає, що коронавірус нового типу було завезено до їх країни ще до осені 2019 року (при чому – не дуже важливо звідки, китайські ЗМІ радо підтримують версії і про бразильське походження, і про експорт з Північної Америки, і про панголінів. Спалах захворювання в Уханю офіційний Пекін називає одним з багатьох, але зазначає, що саме тут вперше вдалося діагностувати небезпеку, на яку не зважали решта країн.

Пересторога від шоубізу

Держави світу в абсолютній більшості загрозу пандемії коронавірусу "проспали", але це зовсім не значить, що їх не намагалися попередити. Роль "Касандри" взяли на себе представники шоубізу. Це був і режисер Джордж Ромеро зі своїми фільмами про нашестя зомбі, і письменник Стівен Кінг, який ще наприкінці 70-х вигадав світ після пандемії супергрипу під назвою "Капітан Шустрик". Про небезпеку розповідав Террі Гілліам у "12 мавпах", Стівен Содерберг та його майже пророче "Зараження", а також навіть російська письменниця Яна Вагнер та її "Вонгозеро" (екранізація її роману у форматі серіалу припала саме на кінець 2019 року).

Зараження 2011 – дивитись трейлер пророцтва Стівена Содерберга:

Було ще чимало пересторог від шоубізу, але всі вони лише розважали й серйозно до цих пересторог почали ставитись лише тоді, коли вже було запізно. Саме тому, в Ізраїлі не побудували стіну, як у World War Z, а фільм "Зараження" став хітом лише за 9 років після прем'єри. Втім, є й добрі новини – наразі невідомо, щоб хтось "зачищав" заражені села, як показано у забороненій на російському телебаченні серії "Епідемії". Можливо, пандемія просто не набрала потрібних масштабів.

Епідемія 2019 – російська версія апокаліпсису:

Як почалася пандемія

За злою іронією, допомогло поширенню коронавірусу свято – Китайський новий рік, який святкували 25 січня 2020 року. За традицією, китайці у ці дні їдуть додому святкувати та відпочивати на канікули. Саме вони мимоволі долучилися до поширення коронавірусу.

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Коли ж 11 березня 2020 року очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус нарешті оголосив про пандемію коронавірусу, випадки COVID-19 було зафіксовано у 114 країнах світу на 5 з 6 континентів.

На початку пандемії найбільшого удару, як вважалось, зазнав Китай. Місцевий уряд закривав цілі міста на провінції, йшов на відчайдушні заходи та не боявся обмежувати права та свободи громадян. Кілька тижнів весь світ дивився на потуги китайської влади через екрани гаджетів та телевізорів, поки пандемія не завітала до кожної країни. Тоді SARS-CoV-2 став проблемою всього світу.

Глобальна загроза

Дуже швидко виявилось, що світ не готовий до такого виклику. Навесні 2020 року коронавірус став проблемою Європи. "Завдяки" матчу плейофф Ліги Чемпіонів, який відіграв роль "епідеміологічної бомби", епіцентром пандемії стали Італія та Іспанія. Далі естафету підхопили решта європейських країни та США.

Президент Трамп в ці дні більше опікувався своїм твітером та виборами, а тому не дуже переймався небезпекою. Його приклад наслідували на місцях. Федеральний центр "проспав" початок пандемії та провалив все, що можна було. Фактично окремі штати мусили розробляти власні плани боротьби з коронавірусом й дуже часто вони суперечили одне одному. У підсумку медична система найпотужнішої економіки світу зазнала колапсу. Це обернулося страшними цифрами смертності. Наразі, лише за офіційною статистикою, в США від коронавірусу померли майже 530 000 людей.

Наразі на другому місці за кількістю смертей від "Ковіду" – Бразилія (майже 270 000). Лідер цієї країни, президент Жаїр Болсонару, публічно заперечував існування коронавірусу, ба більше – навмисно організовував масові зібрання людей та мітинги проти "Ковіду". Щось подібне робив і авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Той взагалі "заборонив" коронавірус. Щоправда, мікроорганізми на відміну від власних громадян розкидати по СІЗО не вдалося.

Показовими стали приклади Індії та Росії – в цих країнах велике соціальне розшарування, відстала медицина та відсутні традиції гігієни. Як наслідок, ці держави опинилися у топах по захворюваності на COVID-19.

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Втім, навіть чудова медицина не є запорукою порятунку. Найбільш вразливими для COVID-19 є літні люди. Завдяки сучасній медицині в багатьох країнах Європи їм вдалося значно продовжити роки життя. На відміну від тієї ж Росії, де мало хто доживає до 70, в Європі чимало людей, яким 80 – 90 років. Але саме вони стали мішенню для коронавірусу й склали основу сумної статистики смертей для Італії, Франції та Великої Британії.

Гібридна війна у "ковідну епоху":

Світова економіка в умовах пандемії

Пандемія коронавірусу сильно змінила життя. Через карантини та локдауни чимало людей втратили роботи, багато хто перейшов на дистанційну роботу та став працювати не в офісі, а вдома.

Нищівного удару зазнала туристична галузь та сфера послуг. Чимало ресторанів і кафе просто розорились, а туристичні країни втратили мільярди. Дуже важко прийшлося кіноіндустрії, в першу чергу – кінотеатрам.

При цьому світова економіка дуже швидко почала відновлюватись пішла шокових весни та літа 2020 року. Вже восени світ побачив позитивну динаміку – зросли ціни на нафту, промисловість активно запрацювала, а високі технології здійснили "новий стрибок". В цих умовах новий сплеск пережила онлайнова торгівля (це дозволило Джефу Безосу повернути гроші, втрачені від розлучення та стати ще багатшим), нові гроші прийшли у медицину.

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На ринку хай-теку відбувся бум стримінгових сервісів, виробники комп'ютерних ігор переживають новий "золотий вік", а месенджери та сервіси відеоконференцій стали головними трендами року. Соцмережі та пошукові сервіси зберегли та примножили свій вплив, сайти почали бити рекорду трафіку, щоправда, далеко не всі зуміли його монетизувати. При цьому саме соцмережі стали розсадником фейків про пандемію та коронавірус. Адміністрація цих ресурсів оголосила війну оголосила війну фейкам і під цим приводом перейшла до інших крайнощів – почала банити ледь не усіх поспіль, хто критикував ті чи інші заходи по боротьбі з пандемією.

В цих умовах чудово почувають себе й криптовалюти та токени, яким пандемія дозволила фактично легалізуватися й забути, що ще кілька років тому держави бачили в них конкурентів та жорстоко з ними боролися за допомогою доступного репресивного апарату.

Світова економіка спромоглася швидко адаптуватися під нові виклики та показати ріст в умовах кризи. Звісно, мова йде лише про передові економіки світу й не стосується економічного господарства відсталих держав планети (на жаль, до їх числа наразі входить і Україна).

Політика

Пандемія коронавірусу змусила світових лідерів більше думати про власних громадян і на деякий час відмовитись від глобальних ініціатив. Це, звісно, не стосується здебільшого популістських кроків адміністрації Дональда Трампа, яка намагалася таким чином здобути політичні бали на внутрішніх виборах.

Російські хакери вкрали документи BioNTech і Pfizer:

У цих умовах зросла роль Китаю – країна, де стався перший великий спалах COVID-19, першою змогла подолати пандемію, відновити економіку та повернутися до більш-менш звичного життя. Втім, досвід цієї держави підходить далеко не всім, адже запроваджувати та головне – ефективно контролювати поширення та виконання тоталітарних практик для боротьби з COVID-19 за китайським взірцем можуть лише одиниці країн світу.

До теми Чому люди масово відмовляються від вакцинації проти COVID-19

Наприкінці 2020 року з'явився новий тренд у світовій політиці - так звана "вакцинна дипломатія". У цей час були розроблені вакцини від COVID-19. Вони одразу стали чинником політичного впливу країн. Так, росіяни за допомогою своєї розробки "Спутник V" намагаються повернути вплив на Європу, активно пропонують вакцину своїм симпатикам у світі та намагаються гратися зі "Спутник V" у геополітику. При цьому більшість росіян наразі лишаються без вакцини у той час, як препарат вже надіслано до Сирії та Палестини.

Палестина як захоплена Ізраїлем територія, згідно норм міжнародного гуманітарного права, мала б отримати від держави-окупанта вакцину для населення, натомість Ізраїль не дуже поспішає цього робити та розглядає варіанти відправки залишків до Латинської Америки.

Ще одним трендом став "вакцинний туризм", коли представники світової еліти намагаються першими отримати жаданий укол й для цього їдуть до країн, де питання вакцинації стало на комерційні рейки (ОАЕ та інші).

Питання державних закупівель вакцини для країн, які не мають власної, також стало політичним. І тут показовим є український приклад – Уряд вів переговори з Китаєм та Індією, був під тиском численних лобістів, сам процес відбувався не надто прозоро, а сама вакцинація стикнулася з шаленим спротивом п'ятої колони. При цьому заради кампанії чорного піару проти вакцини CoviShield (AstraZeneca) об'єдналися прибічники проросійського політика Віктора Медведчука (його кололи російським препаратом "Спутник V") та п'ятого президента України Порошенка, який публічно назвав препарат "г...мном".

На захист розробки британських вчених виступила посол Великої Британії в Україні, яка заявила, що CoviShield є 100-відсотковим відповідником оксфордської AstraZeneca. Лише після того, як в таборі Порошенка дізналися, що такою вакциною будуть забезпечені не лише українці, але й мешканці Канади та Великої Британії, а погодився на укол не лише президент, але й Далай-Лама, пристрасті дещо вгамувалися.

При цьому і захисники вакцин, і антивакцинатори забули, що нинішні вакцини по суті – препарати, які лише зараз проходять випробування. Раніше на це йшли роки, нині таких розкошів просто нема, а тому фактично випробування проходимо ми всі. Зараз.

Що далі

Коронавірус SARS-CoV-2 нікуди не подівся – він залишається з нами, принаймі на найближчі два роки. Що буде далі? Є кілька варіантів. Позитивний припускає, що людство не буде саботувати вакцинацію, а вона буде вдалою. Тоді у людей запрацює той самий колективний імунітет й коронавірус стане надбанням історії, як колись "іспанка" (1918 – 1920), "гонконзький грип" (1969 – 1970), а також епідемії нашого часу – "пташиний грип" та "свинячий грип".

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Негативний варіант вказує на нові небезпечні мутації, які щосезону будуть віщувати людству нові пандемії та смерті. У такому випадку доведеться розробляти нові вакцини, адже старі можуть стати неефективними.

Перемога над "короною" – суто політична тема:

Вже зараз виділяють кілька небезпечних мутацій, зокрема – "африканський" та "британський", а також прогнозують нові. Саме з ними пов'язують так звану "третю хвилю" поширення коронавірусу свідками якої ми всі є у даний час.

Втім, навіть для негативного варіанту розвитку подій є гарні новини. Головна з них полягає в тому, що людство вже знає про небезпеку коронавірусів й інформація про необхідність дотримання правил особистої гігієни, соціальної дистанції, застосування захисних масок та виконання нових важливих правил не має стати новиною.

З коронавірусом доведеться жити й саме він буде визначати наше буття у найближчі роки. До появи нової глобальної загрози.