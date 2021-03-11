Людство стало сильнішим, – Зеленський про рік пандемії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік пандемії люди стали міцнішими. Подолати її, на думку президента, допоможе вакцинація і карантин.

Зеленський нагадав: рік тому ВООЗ оголосила новий коронавірус пандемією. Сталося це 11 березня 2020 року.

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Зеленський про пандемію

Президент України написав: люди у всьому світі отримали колосальний спільний досвід. Від того стали сильнішими.

Він також звернувся до очільника ВООЗ Тедроса Гебреїсуса і висловив впевненість: життя повернеться у звичний допандемійний режим. Однак для цього необхідна вакцинація і дотримання правил карантину.

Що таке пандемія?

Це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до нього. Окрім того, від цього вірусу немає також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.



Дані з сайту Це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до нього. Окрім того, від цього вірусу немає також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.Дані з сайту ВООЗ

Рік пандемії коронавірусу COVID-19

11 березня 2020 року Всесвітня Організація Охорони Здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусу.

Заяву зробив очільник ВООЗ Тедрос Адхан Гебреїсус.

На той час випадки COVID-19 булии зафіксовано у 114 країнах світу на 5 з 6 континентів.

В Україні тоді було зафіксовано лише 2 випадки коронавірусу. Перший смертельний випадок стався через два дні після оголошення пандемії – 13 березня.



Твіт, яким ВООЗ оголосила пандемію 11 березня / Скриншот