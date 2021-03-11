Людство стало сильнішим, – Зеленський про рік пандемії

Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік пандемії люди стали міцнішими. Подолати її, на думку президента, допоможе вакцинація і карантин.
Зеленський нагадав: рік тому ВООЗ оголосила новий коронавірус пандемією. Сталося це 11 березня 2020 року.
Варте уваги Рік пандемії коронавірусу: як змінився світ у "ковідну епоху"
Президент України написав: люди у всьому світі отримали колосальний спільний досвід. Від того стали сильнішими.
Він також звернувся до очільника ВООЗ Тедроса Гебреїсуса і висловив впевненість: життя повернеться у звичний допандемійний режим. Однак для цього необхідна вакцинація і дотримання правил карантину.
Рік пандемії коронавірусу COVID-19
Твіт, яким ВООЗ оголосила пандемію 11 березня / Скриншот