Людство стало сильнішим, – Зеленський про рік пандемії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік пандемії люди стали міцнішими. Подолати її, на думку президента, допоможе вакцинація і карантин.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Зеленський нагадав: рік тому ВООЗ оголосила новий коронавірус пандемією. Сталося це 11 березня 2020 року.
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Зеленський про пандемію
Президент України написав: люди у всьому світі отримали колосальний спільний досвід. Від того стали сильнішими.
Він також звернувся до очільника ВООЗ Тедроса Гебреїсуса і висловив впевненість: життя повернеться у звичний допандемійний режим. Однак для цього необхідна вакцинація і дотримання правил карантину.
Що таке пандемія?
Це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до нього. Окрім того, від цього вірусу немає також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.
Дані з сайту ВООЗ
Рік пандемії коронавірусу COVID-19
- 11 березня 2020 року Всесвітня Організація Охорони Здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусу.
- Заяву зробив очільник ВООЗ Тедрос Адхан Гебреїсус.
- На той час випадки COVID-19 булии зафіксовано у 114 країнах світу на 5 з 6 континентів.
- В Україні тоді було зафіксовано лише 2 випадки коронавірусу. Перший смертельний випадок стався через два дні після оголошення пандемії – 13 березня.
Твіт, яким ВООЗ оголосила пандемію 11 березня / Скриншот
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