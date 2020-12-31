Ви завжди в наших думках: рідні українських полонених записали щемливе відео
Рідні українських полонених та зниклих безвісти звернулися до них зі словами підтримки напередодні Нового року. Родичі записали щемливе відео, у якому розповіли, що найбільше хочуть провести цей Новий рік зі своїми чоловіками та синами.
Іноді обставини складаються так, що на свято ми не можемо бути поруч із своїми рідними. Про це розповіли автори відео, пише 24 канал.
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У передноворічній метушні дехто забув про те, що поки ми зайняті приємними турботами, десь в неволі наші рідні сидять у темних і брудних підвалах в очікування дива. Поки ми з вами готуємося до свята, накриваємо столи і відкриваємо шампанське,
– розповіли у відео.
Автори відео підтримали своїх рідних, які зараз перебувають в неволі: "І навіть в ті хвилини, коли ми не разом, знайте, що ви завжди у наших серцях і думках".
Дивіться відеозвернення рідних українських полонених:
Що відомо про українських полонених та зниклих безвісти
- На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини утримують 251 українця.
- Востаннє обмін полоненими відбувся ще у квітні 2020 року. Тоді додому повернулися 20 українців.
- 29 грудня 2019 року до України повернулись 76 полонених Кремля.
- Наразі Росія блокує питання обміну полоненими.
- Крім того, 258 українців вважають зниклими на Донбасі.
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