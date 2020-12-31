Рідні українських полонених та зниклих безвісти звернулися до них зі словами підтримки напередодні Нового року. Родичі записали щемливе відео, у якому розповіли, що найбільше хочуть провести цей Новий рік зі своїми чоловіками та синами.

Іноді обставини складаються так, що на свято ми не можемо бути поруч із своїми рідними. Про це розповіли автори відео, пише 24 канал.

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У передноворічній метушні дехто забув про те, що поки ми зайняті приємними турботами, десь в неволі наші рідні сидять у темних і брудних підвалах в очікування дива. Поки ми з вами готуємося до свята, накриваємо столи і відкриваємо шампанське,

– розповіли у відео.

Автори відео підтримали своїх рідних, які зараз перебувають в неволі: "І навіть в ті хвилини, коли ми не разом, знайте, що ви завжди у наших серцях і думках".

Дивіться відеозвернення рідних українських полонених:

Що відомо про українських полонених та зниклих безвісти