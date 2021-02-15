Верховній Раді порекомендували схвалити проєкт постанови, щоб надати правову оцінку подіям під час Революції Гідності. Зокрема, режиму президента-втікача Віктора Януковича.

Таку рекомендацію дав Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 15 лютого.

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Для чого потрібна постанова

Постанова потрібна, щоб привернути увагу українського суспільства та міжнародної спільноти до Євромайдану та Революції Гідності. Нардепка Олександра Устінова зазначила, що Європейський Суд уже дав оцінку цим подіям, тому важливо ухвалити документ.

Що передбачає постанова

Проєкт містить позицію Верховної Ради України щодо визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення;

недопустимість зволікання із розслідуванням "справ Майдану";

значення пам’яті про Героїв Небесної Сотні;

неприпустимість узурпації влади;

політична оцінка режиму президента-втікача Віктора Януковича;

засудження протиправних дій "беркутівців", окремих міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, тощо;

важливість мирних зібрань та неприпустимість свавілля.