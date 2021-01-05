Річниця підписання Томосу припадає на 5 січня. Саме цього дня, 2 роки тому, патріарх Варфоломій поставив підпис на грамоті про автокефалію Православної церкви України.

Томос підписали після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Єпіфанія в храмі Святого Георгія у Стамбулі у 2019 році, повідомляє 24 канал.

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Настоятелю ПЦУ Епіфанію документ вручили 6 січня. Тоді Епіфаній та Варфоломій спільно провели божественну літургію.

Що таке Томос? Це грамота, яка офіційно підтверджує автокефалію ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Такий документ видають лише 1 раз. Він є основою існування церкви та починає діяти з моменту підписання. Це грамота, яка офіційно підтверджує автокефалію ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Такий документ видають лише 1 раз. Він є основою існування церкви та починає діяти з моменту підписання.

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