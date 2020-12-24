Вячеславу Чорноволу 24 грудня мало б виповнитися 83 роки. У 1991 році він ледь не став першим президентом України, а його поразку досі називають переломним моментом історії України. Чорновіл без перебільшення став одним з найвідоміших політиків в українській історії.

Що відомо про Вячеслава Чорновола, його біографію та спогади про політика, розповідає 24 канал.

Цікаво День пам'яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа

Що відомо про Вячеслава Чорновола

Політик народився 24 грудня 1937 року в селищі Єрки Черкаської області. Він став відомим проукраїнським політиком ще в часи Радянського Союзу.

Саме Вячеслав Чорновіл був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року й Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

У 1991 році був кандидатом на перших виборах президента України. За Вячеслава Чорновола віддали свої голоси майже 7,5 мільйона українців (23,27%), тож він став другим, поступившись Леоніду Кравчуку.

Цей момент часто називають переломним. Мовляв, якби став президентом саме відомий дисидент і противник радянського тоталітарного режиму, а не один з його представників, Україна пішла б зовсім іншим шляхом.

У виборах 1994 року Вячеслав Чорновіл участі не брав, а в сам розпал виборчої кампанії 1999 року політик трагічно загинув. Багато людей сходяться на думці, що це було політичне замовлення, та замовників досі не покарали.

Смерть і прощання з Вячеславом Чорноволом

Загинув політик внаслідок катастрофи під Борисполем 25 березня 1999 року. Обставини аварії досі не з'ясовані. За версією слідства, авто Чорновола врізалося в "КамАЗ", внаслідок чого він сам і його водій загинули на місці.

Навіть без експертиз у МВС заявили, що це нещасний випадок, тож інших версій навіть не розглядатимуть. Соратники ж Вячеслава Чорновола кажуть, що це було політичне замовлення перед президентськими виборами.

Похорон Вячеслава Чорновола став однією з найбільш масштабних подій в історії України. Попрощатися з політиком, за різними оцінками, прийшли до 250 тисяч людей. Панахиду відслужив патріарх Філарет.



Місце загибелі Вячеслава Чорновола / Фото з відкритих джерел