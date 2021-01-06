Сполучені Штати Америки привітали Православну церкву України з другою річницею отримання Томосу про автокефалію. В американському посольстві наголосили, що це історичне досягнення для України.

Здобуття Томосу стало історичним досягненням у час, коли українці визначають власне майбутнє. Про це заявила тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін. Її привітання публікує посольство США в Україні.

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"Протягом останніх 2 років церкви в Україні та за її межами продовжували визнавати Православну церкву України автокефальною під керівництвом митрополита Епіфанія", – зазначила американська дипломатка.

Вона наголосила, що релігійна свобода – це загальне право людини, яке Сполучені Штати підтримують в Україні та в усьому світі.

Усі члени релігійних груп повинні мати можливість сповідувати свою релігію відповідно до своїх переконань і без зовнішнього втручання,

– підкреслила Крістіна Квін.

Від імені США вона висловила непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й висловила вітання митрополиту Епіфанію та всім члена ПЦУ.

Привітання для ПЦУ від США: дивіться відео