У переддень сьомих роковин масових розстрілів на Майдані Верховна Рада засудила злочинний режим президента-втікача Віктора Януковича. Нардепи ухвалили постанову №2739.

Свій голос "за" віддали 295 парламентарів. Таким чином Рада заявила, що Революція Гідності – один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

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Винних за злочини під час Майдану мають покарати

Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та у ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме,

– йдеться у документі.

У заяві вказано, що акти приниження людської гідності, які відбувалися 7 років тому на Майдані Незалежності в Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

Наголошується також, що узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

Трагічні події Революції Гідності, окупація Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Росії та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Росією й діяв всупереч національним інтересам України,

– додають у заяві.

Окрім цього, протиправну діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності парламент засудив як таку, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.

Нагадаємо, що профільний комітет рекомендував Раді схвалити проєкт постанови, щоб надати правову оцінку подіям під час Революції Гідності. Зокрема, режиму президента-втікача Віктора Януковича.

Зверніть увагу! 21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини визнав, що під час Майдану українська влада порушувала права людей. Зокрема, жорстоко розганяла протестувальників у Києві та інших українських містах у 2014 – 2015 роках.