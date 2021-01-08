Іран понесе відповідальність за збитий український літак МАУ у небі над Тегераном. Країна також повинна пояснити свої дії, внаслідок яких загинули 176 людей.

Спільна заява

У перші роковини авіакатастрофи Україна, Афганістан, Великобританія, Канада і Швеція, чиї громадяни загинули внаслідок трагедії, зробили спільну заяву. Повний текст звернення опублікували на сайті МЗС України.

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Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття усім, хто оплакує жертв трагедії PS752. Ми розділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких,

– мовиться у заяві.

Країни закликали Іран надати повне і всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї авіакатастрофи. Вони додали, що Тегеран понесе відповідальність за смерть людей і повною мірою виплатить компенсації сім'ям загиблих та постраждалим державам.

Що відомо про розслідування авіакатастрофи

30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи.

Технічний звіт передали Україні лише 5 січня 2021 року. Тепер його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Тегеран заявив, що родинам загиблих у трагедії 8 січня 2020 року виплатить по 150 тисяч доларів.

Канаду така сума виплат не задовольняє.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основні факти

8 січня 2020 літак рейсу PS752 було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

Літак збили після його вильоту з міжнародного аеропорту.

На борту були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Загинули громадяни 7 країн, серед яких 55 канадійців і 30 постійних мешканців Канади.

На борту також перебували 11 українців: 2 пасажири й 9 членів екіпажу.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу