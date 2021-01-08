Річниця авіакатастрофи МАУ: з'явилась спільна заява України та інших постраждалих країн
Іран понесе відповідальність за збитий український літак МАУ у небі над Тегераном. Країна також повинна пояснити свої дії, внаслідок яких загинули 176 людей.
Спільна заява
У перші роковини авіакатастрофи Україна, Афганістан, Великобританія, Канада і Швеція, чиї громадяни загинули внаслідок трагедії, зробили спільну заяву. Повний текст звернення опублікували на сайті МЗС України.
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Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття усім, хто оплакує жертв трагедії PS752. Ми розділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких,
– мовиться у заяві.
Країни закликали Іран надати повне і всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї авіакатастрофи. Вони додали, що Тегеран понесе відповідальність за смерть людей і повною мірою виплатить компенсації сім'ям загиблих та постраждалим державам.
Що відомо про розслідування авіакатастрофи
- 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи.
- Технічний звіт передали Україні лише 5 січня 2021 року. Тепер його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.
- Тегеран заявив, що родинам загиблих у трагедії 8 січня 2020 року виплатить по 150 тисяч доларів.
- Канаду така сума виплат не задовольняє.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основні факти
- 8 січня 2020 літак рейсу PS752 було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.
- Літак збили після його вильоту з міжнародного аеропорту.
- На борту були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Загинули громадяни 7 країн, серед яких 55 канадійців і 30 постійних мешканців Канади.
- На борту також перебували 11 українців: 2 пасажири й 9 членів екіпажу.
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