У березні в Україні різко стане тепло. Це призведе до швидкого танення заметів снігу, й відповідно – паводків.

На думку голови Національної екологічної ради Олександра Чистякова, уникнути підтоплення у цьому році не вдасться, оскільки зима була досить сніжною.

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Паводки та водопілля будуть сильним у Карпатах. У центральній частині такого катастрофічного паводка не буде. Там буде весняне водопілля, але воно буде в межах звичайного,

– розповів Чистяков.

Він підкреслив, що найбільше постраждають ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок. За словами еколога, небезпеку для сіл і міст становлять як великі, так і малі річки.

Які області постраждають найбільше

Весною від паводків постраждає Закарпатська область. Натомість на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині буде серйозна посуха.

Еколог зауважив, що земля швидко поглине паводки, адже зимою не було сильних морозів.

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Земля не промерзла і тому вона не втратила здатність поглинати воду. Коли весною буде повінь, то земля в себе все вбере. І це дуже добре, адже буде зволоження ґрунту,

– пояснив Чистяков.

Причини паводків

За словами Чистякова, річки обов'язково вийдуть з берегів. На це впиває 2 фактори:

масова вирубка лісів;

руйнування річок.

"Дуже багато гірських річок просто зруйновані. Річкову гальку, яка тримала воду в річищі, віддали на продаж. Тепер, не маючи свого річища, вода розливається і завдає просто катастрофічні збитки господарству", – наголосив еколог.

Він наголосив, що загалом в Україні змінюється клімат, що й погіршує ситуацію.