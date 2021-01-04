На річках Закарпатської області 5 – 6 січня прогнозують підвищення рівнів води. Це може призвести до затоплень у регіоні, попередили рятувальники.

Вода у річках може піднятись на метр

Небезпека найбільше стосується річок Латориця та Боржава. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Актуально В Україну йде похолодання: коли чекати на мороз та сніг

На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1 метр над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав в нижніх течіях річки Боржава та на заплаві річки Латориця біля міста Чоп,

– розповіли надзвичайники.

Синоптики пообіцяли у західних областях дощі

Зазначимо, що 5 січня синоптики пообіцяли, що весь Захід України накриють дощі. Також без опадів не обійдеться у частині центральних та південних регіонів.

6 січня дощі метеорологи обіцяють лише на Закарпатті.

Прогноз погоди на 5 січня від Укргідрометцентру

Цікаво! На Різдво сильних морозів синоптики не прогнозують. Майже по всій території країни – сніг з дощем. Похолодання та зимові морози можуть прийти вже після свята.