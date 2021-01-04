В річках України очікують на підвищення рівня води: де можливі затоплення
На річках Закарпатської області 5 – 6 січня прогнозують підвищення рівнів води. Це може призвести до затоплень у регіоні, попередили рятувальники.
Вода у річках може піднятись на метр
Небезпека найбільше стосується річок Латориця та Боржава. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1 метр над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав в нижніх течіях річки Боржава та на заплаві річки Латориця біля міста Чоп,
– розповіли надзвичайники.
Синоптики пообіцяли у західних областях дощі
Зазначимо, що 5 січня синоптики пообіцяли, що весь Захід України накриють дощі. Також без опадів не обійдеться у частині центральних та південних регіонів.
6 січня дощі метеорологи обіцяють лише на Закарпатті.
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