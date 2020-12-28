У Дніпрі рибалка і блогер Олександр Громадський зловив гігантського сома. Риба важить 18 кілограмів. Хоча на вигляд вона здається не менше ніж 40 кілограмів. Більше того, сом ледь помістився на фотографії.

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Рибалка зловив рибу за допомогою рушниці Pelengas 700. Він вистрілив сому в центр хвоста по хребцю. Про це Олександр Громадський написав у фейсбуці.

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Перший трофей внаслідок бічного пострілу було пробито наскрізь. Звичайно це поки мало про що говорить, але думаю подальші результати та висновки не змусять себе довго чекати,

– підкреслив він.



Той самий сом-гігант, якого зловив Олександр Громадський / Фото взято з фейсбуку Олександра Громадського

Громадський також розповів, що його основна зброя - це Pelengas 500. Його він використовував цілий рік: і влітку, і взимку. Але в сезон чистої води була невпевненість під час дальніх пострілів. Тому він вирішив спробувати Pelengas 700.

Порівнювати постріл з 700-ки з 500-кою – це все одно що порівнювати їзду на 2-х літровому та 5-літровому авто. Постріл – начебто спокійний і нерізкий, але настільки впевнений і потужний, що я, якщо чесно, поки ще перебуваю в легкому шоку!

– зауважив рибалка.



Зловити рекордного сома Олександрові допоміг Pelengas 700 /Фото взято з фейсбуку Олександра Громадського

Олександр додав, що укомплектував свою рушницю для підводного полювання розпеченим цільним гарпуном у 7,5 міліметра та збільшеною котушкою.

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Укомплектував рибалка свою рушницю розпеченим цільним гарпуном у 7,5 міліметра / Фото взято з фейсбуку Олександра Громадського